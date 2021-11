2. Liga : Paderborns Coach Kwasniok mit Maske an der Seitenlinie

Trainer Lukas Kwasniok vom Zweitligisten SC Paderborn hat am Sonntag für ein im Profifußball ungewohntes Bild gesorgt.

Paderborn | Der 40-Jährige coachte sein Team am Sonntag im Spiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock an der Seitenlinie mit einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz und setzte damit die Corona-Regularien in Nordrhein-Westfalen um. Die sehen vor, dass er als Ungeimpfter seinen Job mit der Maske ausüben muss. Bereits während der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Kwasniok ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.