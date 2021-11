Bundesliga : Orban und Klostermann wieder im Training bei RB Leipzig

Abwehrchef Willi Orban und Verteidiger Lukas Klostermann sind wieder voll im Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eingestiegen.

Leipzig | Die beiden Defensivkräfte, die zuletzt muskuläre Probleme im Oberschenkel hatten, nahmen am Mittwoch an der öffentlichen Einheit des Vizemeisters am Cottaweg teil. Damit ist das Duo für Cheftrainer Jesse Marsch eine Option für das Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dafür hat Marsch andere personelle Sorge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.