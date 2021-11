WM-Qualifikation : Oranje löst Katar-Ticket - Kuntz führt Türkei in Playoffs

Louis van Gaal muss im Rollstuhl auf der Tribüne lange zittern, ehe die Niederlande gegen Norwegen das WM-Ticket für Katar löst. Jubeln darf auch Stefan Kuntz, der mit der Türkei in die Playoffs einzieht.

Rotterdam | Mit dem an der Hüfte verletzten Bondscoach Louis van Gaal auf der Tribüne hat sich die Niederlande das Ticket für die Fußball-WM in Katar gesichert - und auch Stefan Kuntz darf mit der türkischen Auswahl noch auf die Endrunden-Teilnahme hoffen. Oranje kam am Dienstag nach späten Toren im entscheidenden Gruppenspiel zu einem 2:0 (0:0) gegen Norwegen...

