Vor der Neuauflage Schalke gegen Bayern : Olaf Thon: Das 6:6 gegen die Bayern war mein größtes Spiel

Ex-Profi Olaf Thon blickt im Interview auf die Partie und berichtet von seinen Erinnerungen an den Klassiker.

von Benjamin Kraus

21. September 2018, 15:43 Uhr

Osnabrück | 19 Jahre war er Profi, 13 beim FC Schalke 04, sechs beim FC Bayern München: Vor der Neuauflage des Bundesliga-Klassikers an diesem Samstag spricht Olaf Thon über legendäre Spiele, alte Freunde und die Entwicklung des Fußballgeschäfts.

Redaktion: Herr Thon, die Neuauflage des Klassikers FC Schalke 04 gegen Bayern München am Samstag – da kommen sicher Erinnerungen hoch.

Olaf Thon: Natürlich fällt mir als Erstes das 6:6 im DFB-Pokal-Halbfinale ein – mein größtes Spiel, in dem ich drei Tore gemacht habe. Es war am 2. Mai 1984, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. In den hatte ich hineingefeiert, mit Rudi Assauer, der einen Tag zuvor Geburtstag hatte – heute wäre das als Fußballprofi unvorstellbar. Ich erinnere mich gut, wie Schiedsrichter Wolf- Günter Wiesel in der 119. Minute zu mir sagte: "Komm, Olaf, noch einen Angriff" – dann kommt der Ball zu mir und ich treffe ihn volley mit links perfekt, sodass er an Jean-Marie Pfaff vorbei in den Winkel saust zum 6:6. Ein Riesenspiel.

Das damals noch übliche Wiederholungsspiel verlor Schalke – dennoch kehrten sie mit S04 kurz darauf in die Bundesliga zurück. Ihre drei deutschen Meistertitel haben Sie aber später bei den Bayern geholt.

Schalke ist und bleibt mein Verein, ich arbeite heute noch dort. Ich freue mich aber, am Samstag im Stadion alte Weggefährten wie Uli Hoeneß oder Raimund Aumann zu treffen. Ich habe München viel zu verdanken, nicht nur die Meistertitel: Ich habe dort vor bald 29 Jahren geheiratet, meine beiden Mädchen sind in Bayern zur Welt gekommen.

Welcher Ihrer Erfolge ist Ihnen am intensivsten in Erinnerung?

Der UEFA-Cup-Sieg mit den "Eurofightern" 1997 – eine Sensation nach langer internationaler Abstinenz zuvor, begleitet von der Riesenstimmung bei uns im Pott. Wir hatten eine großartige Mischung mit Kampfschwein Marc Wilmots, Mentalitätsspieler Mike Büskens, Stratege Jiri Nemec, Yves Eigenrauch, der im Finale den Brasilianer Ronaldo an die Kette gelegt hat. Meine Rolle war der Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff.

Sie hatten in 19 Jahren Profifußball mit vielen Verletzungen zu kämpfen, was einer noch größeren Karriere wohl im Weg stand.

Aber ich konnte nach meiner aktiven Zeit noch drei Marathons laufen. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt als Bayern- Arzt sagt immer: Wenn Hüfte und Knie gesund bleiben, erträgt man alles andere. So habe ich Sprunggelenks-, Leisten-, Bänder- und Syndesmoseverletzungen durchlitten, konnte sie aber überwinden.

Dennoch – würden Sie nicht lieber heute spielen als in den wilden 80ern, als die Grätsche in die Beine noch Standard-Werkzeug der Verteidiger war?

Sicher würde mir der Tiki-Taka-Stil entgegenkommen – wobei der seit Neuestem ja auch wieder out ist. Es ist gut so, wie es ist. Ich sage immer: Alles zu seiner Zeit.

Im Vergleich zu Ihrer Zeit hat sich der Profifußball rasant verändert. Wie sehen Sie die Entwicklung?

Es ist gut, dass man mit der Zeit geht: Die Einführung von Rückpassregel, HawkEye oder der Videobeweis haben dem Fußball vorangebracht. Dass medial ein immer größeres Rad gedreht wird, gehört dazu – wobei ich dafür bin, den Ball flach zu halten. Die Bundesliga tut gut daran, sich weiterzuentwickeln. Sie muss darauf achten, sich nicht zu weit vom Fan zu entfernen – was allerdings sehr schwer werden wird.

Aus Bayern-Kreisen hört man immer wieder den Gedanken der Gründung einer Europaliga mit 20 Teams aus den Topligen des Kontinents.

Schon zu meiner aktiven Zeit sprach Manager Uli Hoeneß bei einem Marketing-Umsatz von drei Millionen davon, dass man in diesem Sektor irgendwann 30 oder 300 Millionen Euro im Jahr umsetzen kann – und er hat recht behalten. Auch das Ende der Fahnenstange bei den Fernsehgeldern ist wohl noch lange nicht erreicht. Aktuell funktionieren die nationalen Ligen noch. Ich glaube aber, dass wir in fünf bis zehn Jahren eine Veränderung sehen in Richtung Europaliga oder Weltliga. Pläne dazu liegen wohl längst in den Schubladen.

Würden die Bayern dann aus der Bundesliga ausscheiden?

Wenn ich das wüsste. Sicher ist nur: Alleine können auch die Bayern nicht spielen.

Heute spielen die Bayern erstmal auf Schalke: Hat S04 eine Chance?

Auf jeden Fall: Wenn sie mutig und zweikampfstark auftreten, sich nicht nur hinten reinstellen. Dann sollte was gehen, vor allem über Standards mit unseren großen Leuten wie Naldo oder Sane. Bayern wird sicher 70 Prozent Ballbesitz haben. Mein Tipp ist trotzdem ein 1:1 – meine Hoffnung 2:1 für uns.

Warum läuft es bei Schalke noch nicht in dieser Saison? Ist der Tedesco-Effekt schon verpufft?

Das glaube ich nicht. Uns fehlen mit den vielen Neuzugängen einfach noch die Automatismen im Spiel: Uth trifft noch nicht, Sane macht einfache Fehler, manchmal fehlte das Quäntchen Glück. In dieser Phase hilft es, ruhig zu bleiben wie sowohl Manager Christian Heidel, als auch Trainer Domenico Tedesco das tun.

Sie haben selbst vor Jahren in der 5. Liga als Trainer gearbeitet – nun ist das nichts mehr für Sie?

Nein, das ist vorbei – außer, mich braucht noch mal jemand im Jugendbereich. Ich hatte im Jahr 2002 zusammen mit Jürgen Klopp meinen Trainerschein gemacht – das Ganze aber nicht sofort mit Leben gefüllt, weil ich zuvor andere Ämter auf Schalke innehatte. Bei meinem Einstieg 2009 beim VfB Hüls hatte sich schon viel verändert – inzwischen ist schon wieder eine neue Spielergeneration am Start. Nein, ich bin zufrieden mit meinem Job als Leiter der Traditionself und offizieller Repräsentant für Schalke 04.