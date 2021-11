2. Liga : Nürnberg-Profi Sörensen nach Jochbeinbruch operiert

Abwehrspieler Asger Sörensen vom 1.

Darmstadt | FC Nürnberg hat sich in Darmstadt bei der ersten Saison-Niederlage der Franken in der 2. Fußball-Bundesliga einen Jochbeinbruch zugezogen. Nach der Gesichtsverletzung ist der 25 Jahre alte Däne am Sonntag operiert worden, wie der „Club“ mitteilte. Sörensen hatte am Freitagabend beim 0:2 gegen Ende der ersten Halbzeit den Fuß eines Gegenspielers ins...

