Premier League : Novum beim FC Liverpool: Fan-Vorstand gegründet

Der FC Liverpool gründet erstmals einen offiziellen Fan-Vorstand, der künftig wichtige Entscheidungen des Clubs mittreffen darf.

Liverpool | Das so genannte „Supporters Board“, wie sich der neue Vorstand nennt, soll künftig gemeinsam mit der Clubführung und dem Eigentümer Fenway Sports Group, die Richtung im Club bestimmen. Der neue Fan-Vorstand wird aus 16 Mitgliedern bestehen, darunter zehn Mitgliedern der Fanvereinigung „Spirit of Shankly“. Die Initiative „Spirit of Shankly“ hatte si...

