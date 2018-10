Nations League live : Niederlande gegen Deutschland live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie die Nations League mit Niederlande gegen Deutschland live im TV und Live-Stream sehen können.

von Christopher Bredow

12. Oktober 2018, 15:12 Uhr

Hamburg | Noch immer befindet sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Joachim Löw in der Findungsphase. Nach dem historischen WM-Aus in der Gruppenphase wird weiterhin an einer neuen Ausrichtung gearbeitet. Nach den ersten zwei Länderspielen im September stehen in dieser Länderspielpause zwei weitere Partien im Rahmen der Nations League statt. Am Samstag, 13. Oktober 2018 (20.45 Uhr), spielt Deutschland gegen die Niederlande. So sehen Sie das Länderspiel der Niederlande gegen Deutschland live im TV und Livestream.

Niederlande - Deutschland live im TV und Live-Stream: Nations League live im ZDF

Das ZDF überträgt am Samstag die Nations League mit Niederlande gegen Deutschland live im TV und Live-Stream. Ab 20.15 Uhr begrüßen Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn die Fernsehzuschauer live aus Amsterdam. Oliver Schmidt wird das Nachbarschaftsduell der Niederlande gegen Deutschland live im ZDF kommentieren. Anpfiff des Länderspiels des DFB-Teams ist um 20.45 Uhr. (Lesen Sie hier: Druck für Löw gegen die Niederlande - bloß kein Absturz.)

Im Anschluss an die Live-Übertragung meldet sich Sven Voss ab 23 Uhr mit dem ZDF-Sportstudio aus Mainz. Im Sportstudio gibt es dann alle Interviews und Analysen zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft in den Niederlanden zu sehen.

Niederlande - Deutschland live im Stream: Nations League im Livestream des ZDF

Im Internet bietet das ZDF zudem einen kostenlosen Livestream zur Nations League an. Über die ZDF-Mediathek kann am Samstagabend das Länderspiel der Niederlande gegen Deutschland live im Stream mitverfolgt werden. Der Abruf kann sowohl über den PC, als auch via Smartphone und Tablet erfolgen. Bei der Nutzung sollte aber auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Oranje-Team will Sorgen der DFB-Elf vergrößern.)

DFB-Team in der Nations League: Deutschland will gegen Niederlande Sieg holen

Vergessen ist das blamable Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aus der Fußball-WM 2018 noch immer nicht. Bundestrainer Löw wird dieses Scheitern wohl noch länger anhaften. Was dagegen hilft, sind derzeit nur Siege. In der ersten Länderspielpause im September gelang dem DFB-Team gegen Weltmeister Frankreich ein 0:0, gegen Peru wurde mit 2:1 gewonnen. (Lesen Sie hier: Hat es sich ausgemüllert? Thomas Müller als Symbol für den DFB-Absturz.)

In der Nations League finden in dieser Länderspielpause nun wieder zwei Spiele für Deutschland statt. Am Samstag, 13. Oktober 2018 (20.45 Uhr), trifft Deutschland zunächst auf die Niederlande und am Dienstag, 16. Oktober 2018 (20.45 Uhr), wieder auf Frankreich. Nur wenn Deutschland am Ende die Dreier-Gruppe anführt, qualifiziert sich das DFB-Team für das Finalturnier im Juni 2019 - wird Deutschland Letzter, steigt man in Liga B ab. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es gegen die Niederlande und Frankreich also nicht nur um Prestige, sondern auch um sportlichen Erfolg.

Das ist der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen die Niederlande und Frankreich:

Tor: Bernd Leno, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen

Bernd Leno, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen Abwehr: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Nico Schulz, Niklas Süle

Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Nico Schulz, Niklas Süle Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt, Emre Can, Julian Draxler, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Sebastian Rudy, Leroy Sané, Mark Uth, Timo Werner