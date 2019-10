Nach Solidaritätsbekundung für türkisches Militär : Nicht mit den Werten des Vereins vereinbar: FC St. Pauli stellt Cenk Sahin frei

Nach seinem umstrittenen Instagram-Post ist kein Platz mehr für den türkischen Stürmer Cenk Sahin beim FC St. Pauli.

von Alexander Barklage

14. Oktober 2019, 16:39 Uhr

Hamburg | Nach der Solidaritätsbekundung per Instagram-Post für die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wurde Cenk Sahin von seinem Verein, dem FC St. Pauli freigestellt. Der 25-Jährige stellte unter der Woche eine Instagram-Story ins Netz, in der eine türkische Nationalflagge zu sehen ist. Dazu steht dort geschrieben: "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und den Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!" Viele Anhänger des Kiezclubs hatten sich empört gezeigt, die Ultras forderten die sofortige Trennung.

Der Club distanzierte sich bereits am Freitag von dem Post und gab nun bekannt, dass Sahin vom Trainings- und Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung freigestellt wird.

Die Erklärung des Vereins im Wortlaut:

"Nach zahlreichen Gesprächen mit Fans, Mitgliedern und Freund*innen, deren Wurzeln in der Türkei liegen, ist uns bewusst geworden, dass wir differenzierte Wahrnehmungen und Haltungen aus anderen Kulturkreisen nicht bis ins Detail beurteilen können und sollten. Ohne jegliche Diskussion und ohne jeglichen Zweifel lehnen wir dagegen kriegerische Handlungen ab. Diese und deren Solidarisierung widersprechen grundsätzlich den Werten des Vereins.

Der laufende Vertrag behält dabei zunächst seine Gültigkeit. Zum Schutze aller Beteiligten wird Cenk Sahin seitens des FC St. Pauli eine Trainings- und Gastspielerlaubnis erteilt."