Null Punkte in fünf Spielen : Schalke in der Krise: "Carmen Thomas hatte recht"

Fünfte Niederlage im fünften Spiel – Vizemeister Schalke 04 muss auch im Netz Frotzeleien über sich ergehen lassen.

von Alexander Barklage

26. September 2018, 12:12 Uhr

Hamburg | Auch in Freiburg konnte der FC Schalke 04 den Bock nicht umstoßen: Null Punkte nach fünf Spielen - so schlecht waren die Königsblauen zuletzt 2016/17 unter Markus Weinzierl gestartet. Nach dem 0:1 beim SC Freiburg bleiben die Königsblauen punkt- und siegloser Tabellenletzter. Der junge Coach Domenico Tedesco wollte aber keine schlechte Leistung seiner Mannschaft gesehen haben. "Wir hatten zahlreiche Großchancen, vor allem im ersten Durchgang haben wir es gut gemacht", sagte er. "Wenn du da in Führung gehst, dann wird es für die Heimmannschaft schwer." Seine Botschaft an sein enttäuschtes Team: "Wir müssen so weitermachen, wir müssen Tore machen."

Ganz so optimistisch, wie der Schalke-Trainer, sehen die User im Internet die Leistung der Gelsenkirchener derzeit nicht. Übrigens, sollte S04 auch das kommende Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz verlieren, würden die Schalker einen Negativrekord der Bundesliga aufstellen. Noch nie hat eine Mannschaft zu Saisonbeginn sechs Partien in Folge verloren.

