10. Spieltag : Negativserie verlängert: Bielefeld verliert gegen Mainz

Arminia Bielefeld hat die Pokalrevanche verpasst und auch im Liga-Alltag gegen den FSV Mainz 05 verloren.

Bielefeld | Nur vier Tage nach dem 2:3 in der 2. Runde des DFB-Pokals kassierte Bielefeld in der Fußball-Bundesliga eine 1:2 (1:1)-Niederlage und bleibt in der Meisterschaft sieglos. Durch die Gegentore von Jae-Sung Lee (25. Minute) und Jonathan Burkardt (69.) verharrt das Team von Trainer Frank Kramer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Jacob Laursen (42.) traf...

