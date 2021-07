Saisonvorbereitung : Nächste Testspielpleite für Wolfsburg: 1:2 gegen AS Monaco

Trotz einer über weite Strecken guten Leistung hat der VfL Wolfsburg in der Vorbereitung auf die neue Saison die nächste Testspiel-Niederlage kassiert.

Unterpremstätten | Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich musste sich der Fußball-Bundesligist am Samstag der AS Monaco mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Für den neuen Trainer Mark van Bommel war es die vierte Niederlage in Serie. Yannick Gerhardt brachte den Champions-League-Teilnehmer in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel unterlief dem vom 1. ...

