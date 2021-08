Serie A : Nach Ronaldo-Abschied: Juventus patzt gegen Empoli

Nderim Kaceli/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Im ersten Spiel nach dem Abschied von Superstar Cristiano Ronaldo hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A schwer gepatzt.

Torino | Die Mannschaft des neuen Trainers Massimiliano Allegri verlor überraschend gegen den FC Empoli 0:1 (0:1) und ist damit auch nach dem zweiten Spieltag noch ohne Sieg. Das Siegtor erzielte Leonardo Mancuso in der 21. Minute. Zum Auftakt hatte Juve - mit Einwechselspieler Ronaldo - bei Udinese Calcio 2:2 gespielt. Ronaldo hatte sich am Freitag in Rich...

