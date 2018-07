Entschuldigung bei Schalke-Trainer : Ewald Lienen: "Ich bin da weit über das Ziel hinaus geschossen"

Der technische Direktor des FC St. Pauli hatte mit einer Aussage über den Schalke-Trainer für Diskussionen gesorgt.

27. Juli 2018, 17:43 Uhr

Hamburg | Wie weit darf die Kritik gehen, wenn ein Trainer mit einer Mannschaft Vizemeister wird? Für Ewald Lienen, Ex-St.Pauli-Trainer und jetziger technische Direktor der Kiezkicker, war die Sache klar: Sehr weit. Lienen hatte seinen jüngeren Kollegen Domenico Tedesco dafür getadelt, mit einer defensiven Spielweise die Spielkultur zu zerstören. Bei Schalke 04, so der 64-Jährige Lienen am Donnerstag, stelle Tedesco "acht Mann vor dem eigenen Strafraum. Das ist der Tod des Fußballs." Das sorgte für Diskussionen in der Fußballwelt – und daher reagierte Lienen umgehend.

Keine 24 Stunden nach der Aussage in einer Fußball-Talkshow TV-Senders Sky ruderte er zurück und veröffentlichte auf der Vereins-Homepage ein Statement: "Ich bin da weit über das Ziel hinaus geschossen und habe Domenico bereits meine Entschuldigung geschrieben, nachdem ich ihn telefonisch am Donnerstagabend nicht erreichen konnte“, so der 64-Jährige.



Lienen hatte zuvor ebenfalls die Schnelllebigkeit des Fußballs kritisiert. Tedesco sei ein Beispiel dafür, dass Nachwuchstrainer mittlerweile sehr schnell in der Bundesliga arbeiten – was zu Lasten einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit in den Vereinen gehen kann. Lienen am Freitag weiter: "Ich schätze Domenico und entschuldige mich für die Aussage in aller Form. Er hat sowohl auf Schalke als auch in Aue – und da haben wir es am eigenen Leib erfahren – im Profibereich herausragende Arbeit geleistet."