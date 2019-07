Keine Rückkehr auf den Platz : Nach Infarkt: lker Casillas übernimmt neuen Posten beim FC Porto

Iker Casillas wird erst einmal nicht mehr auf dem Platz stehen. Er widmet sich beim FC Porto einer neuen Aufgabe.

15. Juli 2019, 13:22 Uhr

Porto | Die spanische Torwartlegende Iker Casillas wird nach seinem Herzinfarkt von Anfang Mai offenbar vorerst nicht auf das Spielfeld zurückkehren. Der 38-Jährige werde einen Posten in der Mannschaftsleitung übernehmen, "während er sich von den gesundheitlichen Problemen erholt", teilte der portugiesische Erstligist am Montag mit. "Ich werde etwas anderes machen als das, was ich normalerweise gemacht habe, nämlich auf dem Spielfeld zu sein", sagte Casillas. "Ich werde mein Bestes geben, um meinen Teamkollegen zu helfen." Ob dies das endgültige Karriereende bedeutet, blieb offen.

Erst im März hatte Casillas seinen auslaufenden Vertrag bei dem Fußball-Traditionsclub vorzeitig verlängert. Mit der Mannschaft konnte er in der Saison 2017/18 sowohl die portugiesische Meisterschaft als auch den Supercup gewinnen.

Casillas erlitt im Mai einen Infarkt

Casillas war im Mai knapp eine Woche nach dem Infarkt wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Damals hatte der langjährige Keeper von Real Madrid bereits erklärt: "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen wird." Porto-Clubarzt Nelson Puga sagte, der Profi habe "Glück im Unglück" gehabt, weil der Infarkt sich während des Trainings ereignete und er schnell ins Krankenhaus gebracht werden konnte, wo ihm ein Stent eingepflanzt wurde.

Bis 2015 spielte Casillas viele Jahre erfolgreich bei Real Madrid und gewann mit dem Rekordmeister unter anderem drei Mal die Champions League, fünf Mal die spanische Meisterschaft und zwei Mal den spanischen Pokal. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er als Mannschaftskapitän zwei Mal Europameister und 2010 Weltmeister.