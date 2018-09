Nach Ausraster im TV : Für "Cornflakes-Wutrede": Löhmannsröben soll Geldstrafe erhalten

Seine deutlichen Worte in Richtung Schiedsrichter, haben für Kaiserslauterns Jan Löhmannsröben jetzt Konsequenzen.

von Nina Brinkmann

20. September 2018, 19:02 Uhr

Kaiserslautern | "Der soll Cornflakes zählen gehen, erstmal in der Kreisliga pfeifen und die Augen auf machen." Mit dieser Aussage in Richtung Schiedsrichter Markus Wollenweber sorgte Jan Löhmannsröben, Mittelfeldspieler des 1. FC Kaiserslautern, vor gut zwei Wochen für einen kleinen Skandal – hier im Video:

Dieser Ausraster hat jetzt Konsequenzen. Der Kontrollausschuss des DFB-Sportgerichts wird einen Antrag stellen, den 27-Jährigen mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zu belegen. Das gab Kaiserslautern nun bekannt. FCK-Trainer Michael Frontzeck sagte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass die Mannschaft die Strafe, wenn sie so beschlossen wird, wohl gemeinsam übernehmen werde. (Weiterlesen: Von Cornflakes-Zählern und Eistonnen: Die legendärsten Fußball-Ausraster)