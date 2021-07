Olympisches Fußballturnier : Nach Bus-Party: DFB-Team bereit für Gruppen-Finale

Der Traum einer olympischen Medaille lebt wieder. Die deutschen Fußballer schöpfen neue Hoffnung nach dem mühevollen Erfolg gegen Saudi-Arabien - gegen die Elfenbeinküste zählt wieder nur ein Sieg.

Sendai | Als die deutschen Olympia-Fußballer am Montag mit dem Shinkansen zum dritten Gruppenspiel in Sendai ankamen, richteten Max Kruse & Co. ihren Blick schon auf das bevorstehende Gruppen-Endspiel. Die Gesänge, Tanzeinlagen und vor allem der Heiratsantrag vom Vorabend waren da schon fast vergessen. „Volle Konzentration auf Elfenbeinküste“, forderte U21-...

