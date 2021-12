Bundesliga : Nach Autounfall: Mainz-Profi Szalai fehlt in München

Der FSV Mainz 05 muss wie beim Spiel in München möglicherweise auch gegen Hertha BSC auf Fußball-Profi Adam Szalai nach einem Autounfall verzichten.

München | Trainer Bo Svensson berichtete nach dem 1:2 beim FC Bayern davon, dass der Ungar einen leichten Autounfall gehabt habe. Es habe keine Verletzten und keine anderen Beteiligten gegeben, sagte Svensson. Nachdem Szalai nicht am Abschlusstraining teilnahm, habe man ihn nicht in den Kader für das Spiel in München genommen. Ob der Profi am Dienstag gegen ...

