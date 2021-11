Nationalmannschaft : Muskelverletzung: Flick muss auch auf Draxler verzichten

Bundestrainer Hansi Flick muss für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele auch den Ausfall von Julian Draxler hinnehmen.

Wolfsburg | Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain habe „eine muskuläre Verletzung rechts in der hinteren Muskulatur“ und werde für einige Zeit ausfallen, sagte Flick am Mittwoch in Wolfsburg. „Das tut mir auch für ihn leid“, fügte der Bundestrainer hinzu. Der 28 Jahre alte Draxler war nach längerer Zeit erstmals wieder für die DFB-Auswahl nominiert worden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.