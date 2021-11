Klner Torjäger : Modeste über FC-Coach Baumgart: „Er hat mich verstanden“

Der Kölner Torjäger Anthony Modeste führt seine aktuelle Top-Form auch auf den Rückhalt von Trainer Steffen Baumgart zurück.

Köln | „Er hat mich verstanden. Er sieht, dass ich arbeite. Er vertraut mir und lässt mich spielen. Und jedem Trainer, der mir vertraut, zahle ich zurück“, sagte Modeste in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Der 33 Jahre alte Franzose hat in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison bereits sechs Treffer für den 1. FC Köln erzielt, beim 2:2 im Rhein-Der...

