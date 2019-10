Nach Roten Karten : Angriff mit Fahnenstange: Schiedsrichter von Spielern und Fans attackiert

Wieder wurde in der Kreisliga ein Schiedsrichter attackiert. Nun griffen mehrere Männer einen Unparteiischen an.

von Kim Patrick von Harling

22. Oktober 2019, 07:20 Uhr

Böblingen | Als der Schiedsrichter zwei Rote Karten während eines Kreisligaspiels in Aidlingen-Dachtel bei Sindelfingen verteilte, brannten bei der betroffenen Mannschaft die Sicherungen durch: Drei Spieler des Gästeteams griffen den Unparteiischen an, traten und verletzten ihn laut Polizei am Bein. Hinzu kamen drei weitere Angreifer, die – so vermutet die Polizei – aus den Reihen der mitgereisten Fans des betroffenen Teams stammen. Unter anderem sollen die Täter mit einer Fahnenstange auf den Schiedsrichter eingeschlagen haben.

Auch interessant: Bayern München in der Krise? Warum das (noch) nicht der Fall ist



Auch versuchten die Angreifer, das Opfer mit Faustschlägen zu traktieren. Der Abteilungsleiter des gastgebenden Teams FSV Deufringen, Harald Gammerdinger, rief die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten musste der Schiedsrichter von anwesenden Ordnern geschützt werden. Die Situation beruhigte sich erst, als die Polizeibeamten eintrafen.





Laut lokalen Medien soll es sich bei den Angreifern um Spieler der albanisch geprägten Mannschaft K.F.I.B. Sindelfingen handeln. Der Vorstandsvorsitzende des K.F.I.B., Albert Marki, hätte hinter den zuvor erteilten Platzverweisen des Schiedsrichters gar eine politische Motivation gesehen. "Entweder ist er Serbe oder Kroate. Er hat ein Problem mit Albanern, anders kann ich mir das nicht erklären", wird Marki in lokalen Medien zitiert.



Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die zur Identifizierung der Angreifer aus den Zuschauerreihen beitragen können, sich unter Tel. 07031/697-0, zu melden.