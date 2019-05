Während des Trainings : Sorge um Iker Casillas: Torwartlegende erleidet Herzinfarkt mit 37 Jahren

In dieser Saison wird der Torwart Medienberichten zufolge kein Spiel mehr bestreiten.

von Nina Brinkmann

01. Mai 2019, 17:09 Uhr

Porto | Große Sorge um Torwartlegende Iker Casillas. Wie der FC Porto auf seiner Internetseite bestätigt, hatte der spanische Ex-Nationaltorwart während einer Trainingseinheit einen Herzinfarkt.

Er wurde in einem Krankenhaus in Porto behandelt und soll außer Lebensgefahr sein. In der Klinik habe sich der 37-Jährige einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen und werde weiterhin vor Ort behandelt.

Kein Spiel mehr in dieser Saison

In dieser Saison wird der Torwart Medienberichten zufolge kein Spiel mehr bestreiten. Wie lange er insgesamt ausfallen wird, ist unklar.

Sein ehemaliger Team-Kollege Sergio Ramos twitterte am Nachmittag drei betende Hände und verlinkte Casillas in dem Post.

Casillas gilt als einer der besten Torwarte aller Zeiten. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er einmal Welt- und zweimal Europameister. Mit Real Madrid wurde er unter anderem fünfmal spanischer Meister und gewann dreimal die Champions League. Nach 25 Jahren bei Real wechselte der Spanier 2015 zum FC Porto.