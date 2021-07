2. Liga : Michel rettet Paderborn Unentschieden gegen Nürnberg

Dank Sven Michel ist der SC Paderborn zum ersten kleinen Erfolgserlebnis gegen den 1.

Paderborn | FC Nürnberg gekommen. Nach bisher vier Niederlagen gegen die Franken erzielte Michel in der 85. Minute zum Auftakt des zweiten Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga das Tor zum 2:2 (1:0)-Endstand. Paderborn ging in einem packenden Duell durch ein umstrittenes Tor von Abwehrspieler Jannis Heuer (19. Minute) in Führung, doch der Club drehte das Spiel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.