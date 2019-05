Halbfinale der Champions League : Messi zaubert und stellt Liverpool vor schwierige Aufgabe

Der FC Barcelona hat nach einem 3:0-Hinspielerfolg gegen den FC Liverpool den ersten Schritt in Richtung Finale gemacht.

von Nina Brinkmann

01. Mai 2019, 23:00 Uhr

Barcelona | Den Abend hatte sich Jürgen Klopp sicherlich anders vorgestellt. Trotz einer ordentlichen Leistung seines Teams musste sich der FC Liverpool dem FC Barcelona 3:0 geschlagen geben. Zwar hatten auch die Reds die ein oder andere Chance ein Tor zu erzielen, doch die Spanier waren schlussendlich effektiver. Für den Einzug ins Finale der Champions League hat der FC Barcelona nun die deutlich bessere Ausgangssituation.

Der Champions-League-Abend kompakt

Ergebnis des Abends

FC Barcelona – FC Liverpool: 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Suarez (26. Minute), 2:0 Messi (75. Minute), 3:0 Messi (82. Minute)

Spieler des Abends

imago images / Action Plus

Was für ein Spieler: Besser als Lionel Messi es bei seinem Treffer zum 3:0 gemacht hat, kann man einen Freistoß nicht schießen. Mit seinem linken Zauberfuß schlenzte der 31-Jährige den Ball aus 25 Metern über die Mauer unhaltbar in die linke obere Ecke. Es war der 600. Treffer für den Argentinier im Trikot des FC Barcelona.

Schon beim Treffer zum 2:0 leistete er die Vorarbeit, zog gleich fünf Liverpool-Spieler auf sich und schaffte es trotzdem noch, den Ball abzulegen. Suarez knallte den Ball an die Latte, der Abpraller landete beim Argentinier, der ins leere Tor traf.



Szene des Abends

Elfmeter oder nicht? Die in den vergangenen Wochen häufig aufgekommene Diskussion um die Hand-Regel im Sechszehner gab es auch beim Halbfinal-Kracher. Jordi Alba legte den Ball in der 14. Minute zurück auf Lionel Messi, dessen Schuss geblockt wurde. In dieser Situation hatte Liverpool-Verteidiger Joel Matip den Ball an die rechte Hand bekommen. Doch Schiedsrichter Björn Kuipers ließ das Spiel weiterlaufen. Die Situation wurde zwar auch vom Videoassistenten überprüft, doch er sah es anscheinend wie der Niederländer.

Choreografie des Abends

imago images / PA Images

Die Fans des FC Barcelona boten eine spektakuläre Choreo. In den Vereinsfarben blau, rot und gelb erstrahlte das gesamte Stadion – und hatte auch eine Message dabei: "Ready to color Europe", zu deutsch: "Bereit, Europa einzufärben".



Zahl des Abends

12. Luis Suarez hat jedes seiner letzten 12 Champions-League-Tore im Camp Nou erzielt. Sein letztes Auswärtstor erzielte er im September 2015 beim AS Rom.

Tweets des Abends

Zum Freistoß von Lionel Messi:





Zum Tempo des Spiels:



Zum Handspiel von Matip:



Zu Lionel Messis Verhalten nach einem Foul:

So geht es weiter:



In der nächsten Woche finden die Halbfinalrückspiele der Champions League statt. Am Dienstag empfängt der FC Liverpool den FC Barcelona, am Mittwoch spielt Tottenham Hotspur bei Ajax Amsterdam.

Dienstag, 7. Mai (21 Uhr): FC Liverpool – FC Barcelona



Mittwoch, 8. Mai (21 Uhr): Ajax Amsterdam – Tottenham Hotspur