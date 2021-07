Copa América : Messi schickt Videobotschaft an 100-jährigen Superfan

Nach dem Triumph der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Copa América hat Superstar sich Lionel Messi per Videobotschaft bei einem seiner treuesten Fans bedankt.

Barcelona | Der Argentinier Hernán Mastrángelo ist 100 Jahre alt und notiert seit Jahren jedes Tor seines Idols in einer Kladde. „Hallo Hernán. Ich habe deine Geschichte gehört. Das ist Wahnsinn, noch nicht einmal ich habe so eine Liste aller Tore“, sagte Messi in einer Grußbotschaft an seinen betagten Fan. „Ich danke dir dafür, dass du das machst und wünsche dir...

