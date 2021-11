Bundesliga : Mentalitätsmonster Frankfurt: Comeback-Qualitäten imponieren

Nervenaufreibende Fußball-Abende scheinen der Eintracht zu liegen. Coach Glasner schwärmt über den erneuten Last-Minute-Sieg, erwartet aber deutliche Schritte - dabei sieht er nur ein Problem.

Fürth | Eintracht Frankfurt liebt den Nervenkitzel. Anders sind die dramatischen Schlussphasen des Fußball-Bundesligisten zuletzt kaum zu erklären. Bereits zum dritten Mal in Folge erzielten die Hessen gegen die SpVgg Greuther Fürth den erlösenden Treffer in der Nachspielzeit - wie schon in der Europa League gegen Olympiakos Piräus führte er zum Sieg. „99 ...

