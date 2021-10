Paris Saint-Germain : Mbappé widerspricht Wechselbemühungen kurz vor Transferende

Nach dem gescheiterten Transfer zu Real Madrid hat Frankreichs Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé angeblichen Wechselbemühungen auf den letzten Drücker widersprochen.

Paris | „Ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen wollte“, sagte Mbappé in einem am Montag veröffentlichten Interview-Auszug mit dem Sender RMC Sport. „Ich habe darum gebeten zu gehen, weil ich von dem Moment an wollte, dass der Club eine Ablösesumme erhält, um einen guten Nachfolger zu bekommen.“ Ihm sei es um eine gute Regelung für alle Beteiligten gegange...

