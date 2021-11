Nationalmannschaft : Matthäus: Flick begeistert wie 1990 Beckenbauer

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht sich nach den sieben Siegen der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick an das Jahr 1990 erinnert, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde.

Berlin | „Wenn die Begeisterung, die jetzt schon wieder gut erkennbar ist, während der nächsten Weltmeisterschaft noch viel ausgeprägter sein wird und mit jedem Sieg größer wird, dann wird das die Spieler auch in Katar erreichen und sie zu Höchstleistungen antreiben“, schreibt der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne. „So ging es auch uns 1990 in Italien, als wir ...

