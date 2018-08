Schlammschlacht auf dem Acker : Matches im Matsch: Deutsche Matschfußballmeisterschaft in Sachsen

Ein umgepflügter Acker, viel Wasser - der ideale Untergrund für Matschfußball. Jetzt wird der Deutsche Meister gesucht.

von dpa

04. August 2018, 17:09 Uhr

Wöllnau | Beim Kampf um die Deutsche Meisterschaft im Matschfußball haben sich 16 Teams eine Schlammschlacht auf dem Acker geliefert. In dem kleinen Ort Wöllnau in Nordsachsen traten am Samstag 13 Männer- und drei Frauenteams gegeneinander an.

Eigens dafür wurde ein Acker umgepflügt und reichlich bewässert, wie die Organisatoren mitteilten. Die Mannschaften standen mitunter knietief im Wasser, kein Kleidungsstück blieb trocken oder sauber. Die Männer spielten zwei mal zehn Minuten, die Frauen zwei mal sieben Minuten. Die Sieger der nunmehr 10. Deutschen Meisterschaft sollten am Abend gekürt werden. Das Match im Matsch stammt den Angaben zufolge aus Finnland. Dort gab es 1998 die ersten Meisterschaften.





dpa