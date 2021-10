Champions League : Marsch sieht gegen Paris Vorteil bei Standardsituationen

Trainer Jesse Marsch von RB Leipzig hat bei der Gegneranalyse eine kleine Schwachstelle beim Fußball-Starensemble von Paris Saint-Germain ausgemacht.

Leipzig | „Vielleicht ein Vorteil für uns können Standardsituationen sein, wir haben in dieser Saison gut mit Standards gespielt. Fast jede Mannschaft gegen Paris schaut und probiert es mit Umschalten, auch das werden wir probieren“, sagte Marsch auf der Pressekonferenz in Leipzig vor dem Champions-League-Spiel am 19. Oktober (21.00 Uhr/DAZN) in Paris und beton...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.