Viele Schlagzeilen über BVB-Spieler : Mario Götze im "Kicker": "Schaffe es nicht, das auszublenden"

Die aktuelle Situation mit vielen negativen Schlagzeilen gehen nicht spurlos an Mario Götze vorbei.

von dpa

23. September 2018, 20:16 Uhr

Dortmund | Die vielen Schlagzeilen über sein sportliches Tief lassen Mario Götze nicht kalt. "Ich schaffe es nicht, das auszublenden", sagte der Fußball-Profi vom Bundesligisten Borussia Dortmund dem "Kicker". Die aktuelle Situation sei "eine Herausforderung", betonte der 26-Jährige nach dem 1:0-Sieg des BVB am vergangenen Dienstag in der Champions League in Brügge.

Schwierige Situation: Startelf, Bank, Tribüne

Götze stand in Belgien zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Startelf, wurde aber nach 62 Minuten ausgewechselt. Ähnlich war es bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der ersten DFB-Pokal-Runde gewesen. Trainer Lucien Favre hatte den WM-Helden von 2014 in der 64. Minute ausgewechselt.

In der Bundesliga dagegen hat Götze, Siegtorschütze beim WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft vor vier Jahren, in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Zuletzt war er am Samstag im Ligaspiel des BVB bei 1899 Hoffenheim (1:1) gar nicht im Kader gewesen.