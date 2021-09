Champions League : Manchester United verliert - Tuchel und Chelsea siegen

Schon im zweiten Spiel nach der Rückkehr von Cristiano Ronaldo gibt es für Manchester United einen Dämpfer bekommen. Titelverteidiger Chelsea kann sich auf seinen Rückkehrer verlassen.

Bern | Trotz eines Treffers von Rückkehrer Cristiano Ronaldo hat Manchester United den Auftakt in die neue Champions-League-Saison kräftig verpatzt. Beim Schweizer Meister Young Boys Bern unterlag Manchester am Dienstagabend mit 1:2 (1:0). Jordan Siebatcheu erzielte in der Nachspielzeit nach einem kapitalen Fehlpass von Jesse Lingard den Siegtreffer für d...

