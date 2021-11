Premier League : Manchester City siegt im Schnee gegen West Ham

Auch dank Fußball-Nationalspielers Ilkay Gündogan hat Manchester City sein Premier-League-Heimspiel gegen West Ham United knapp gewonnen.

Manchester | Der englische Fußballmeister setzte sich bei teils starkem Schneetreiben mit 2:1 (1:0) gegen die starken Hammers durch. Auf beiden Seiten fiel ein Tor in den Schlussminuten der Partie. Nach einer guten halben Stunde erzielte Gündogan (33. Minute) auf dem schneebedeckten Rasen im Etihad-Stadion das Führungstor für die Gastgeber. In der 90. Minute so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.