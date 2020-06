Verletzung bei Partie gegen Augsburg : Mainzer Stürmer Taiwo Awoniyi mit schwerer Gehirnerschütterung vom Platz

Schockmoment beim Spiel gegen den FC Augsburg: Stürmer Taiwo Awoniyi stürzt übel auf den Kopf und muss behandelt werden.

von dpa und lod

14. Juni 2020, 18:39 Uhr

Mainz | Der Mainzer Stürmer Taiwo Awoniyi hat bei seinem Sturz auf den Kopf im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg nach ersten Angaben eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Das berichtete der TV-Sender Sky am Sonntagabend nach dem 1:0-Sieg des FCA. Später äußerte sich auch der Trainer der Mainzer zu Awoniyis Gesundheitszustand: "Wir haben Entwarnung bekommen von den Ärzten. Er ist bei Bewusstsein und hat eine schwere Gehirnerschütterung. Vorerst muss er zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben."









Bei Kopfballduell auf den Kopf geknallt

In der 17. Minute war der 22-jährige Nigerianer nach einem Kopfballduell mit dem Kopf ungebremst auf den Rasen gestürzt. Er war von der Schulter von Felix Uduokhai am Kopf getroffen worden. Awoniyi musste nach minutenlanger Behandlung mit einer Halskrause vom Platz getragen werden, war aber vor dem Transport in das Krankenhaus ansprechbar, hieß es.

