Bundesliga : Mainz-Coach Svensson: „Alle ein Stück weit zurückgelehnt“

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson hat nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt Selbstkritik geübt.

Frankfurt am Main | „Die erste Halbzeit waren wir nicht am Anschlag. Die Eintracht war klar besser. Wir haben gedacht, wir verwalten. Wir waren nicht bereit, das ist auch meine Verantwortung. Ich habe auch Fehler gemacht in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Das ärgert mich sehr“, sagte der Däne. Svensson prangerte vor allem die schwache Anfangsphase des FSV Mainz 05 im ...

