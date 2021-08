Nachruf : Mach's gut Gerd, Du Bomber der Nation!

Auf dem Spielfeld wirkte Gerd Müller unantastbar – keiner konnte sich im Strafraum über seine Gegner so hinwegsetzen wie er. Doch abseits des Rasens konnte auch er den Tiefschlägen nicht trotzen. Nun ist Gerd Müller im Alter von 75 Jahren gestorben.

Osnabrück | Die schon so lange mit Bangen erwartete Nachricht fällt in eine Zeit, in der Deutschlands Fußball einen Mittelstürmer sucht. Gerd Müller ist tot! Einen wie ihn dürfte es nie mehr geben, dessen waren sich die Zeitgenossen schon nach seinem Abschied aus der Nationalelf 1974 bewusst. Am Sonntag ist Müller im Alter von 75 Jahren nach langer, schwerer Kran...

