Fußball-Landesliga : Lulu/Grabow holt Punkt in Leezen

Das kann man durchaus als Erfolg verbuchen: Die SG 03 Ludwigslust/Grabow erkämpft bei der SpVgg Cambs/Leezen einen Punkt.

Ludwigslust | Der Tabellenachte der Fußball-Landesliga beim Tabellenvierten - da sind in einer Zwölferstaffel die Rollen eigentlich klar verteilt. Zumal der Achte gerade mal eine Position vor einem sicheren Abstiegsplatz steht. So gesehen in das 1:1 des „Kellerkindes“ SG 03 Ludwiglust/Grabow bei der Spielvereinigung Cambs/Leezen vielleicht sogar in der Endabrechnun...

