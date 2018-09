Die besten Netzreaktionen zur FIFA-Wahl : Luka Modric ist Weltfußballer: "Echt ein Witz"

Luka Modric hat Cristiano Ronaldo bei der Weltfußballer-Wahl verdrängt, die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

von Kim Patrick von Harling

25. September 2018, 07:03 Uhr

London | Viele haben es geahnt, am Ende klingt der Name Luka Modric in Verbindung mit "Weltfußballer" dann doch etwas ungewohnt. Kein Wunder, gab es seit 2007 doch nur zwei Spieler, die diesen Titel erhielten: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Nun hat es also der Dribbelkünstler aus Kroatien geschafft. Modric spielte eine bärenstarke WM und holte mit Real Madrid zum dritten Mal in Folge die Champions League. Im Internet sorgt seine Auszeichnung dennoch teilweise für Kopfschütteln – die besten Netzreaktionen im Überblick: