Ärger mit spanischer Justiz : Lucas Hernandez: Bayern-Star droht mehrmonatige Gefängnisstrafe

Bayern-Star Lucas Hernandez soll am kommenden Dienstag in Madrid vor Gericht erscheinen und dann eine Haftstrafe antreten. Es drohen sechs Monate Gefängnis. Was war passiert? Wir ordnen ein.

München/Madrid | Erst am vergangenen Sonntag durfte Lucas Hernández noch ausgelassen feiern. Zusammen mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft gewann der Abwehrspieler in Diensten des FC Bayern das Finale der Nations League gegen Spanien. Doch zum Jubeln durfte dem 25-Jährigen aktuell nicht zumute sein, denn der Franzose muss am kommenden Dienstag, 19. Oktober...

