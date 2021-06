EM-Start als Reifeprüfung : Löw und Neuer: Sind bereit für Frankreich

Das Warten hat ein Ende. Deutschland startet mit dem Duell gegen Frankreich in die Fußball-EM. Drei Jahre nach dem WM-Debakel in Russland und nach weiteren Rückschlägen will die DFB-Elf wieder begeistern.

München | Jetzt zählt's. Beim Kracher-Start gegen Frankreich muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) bei der Europameisterschaft gleich beweisen, dass sie bereit ist, für einen glanzvollen Abschied von Bundestrainer Joachim Löw zu sorgen. Kapitän Manuel Neuer sieht das Team vor dem Heimspiel mit 14.000 Fans in München...

