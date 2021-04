Bundesliga : Löw-Nachfolger? Hansi Flick bestätigt Abschied vom FC Bayern

Er gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer: Hansi Flick.

Wolfsburg | Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach dem 3:2 (3:1) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte", sagte Flick dem NDR. "Ich habe nur den Wunsch geäußert. Denn i...

