Tumultartige Szenen im Video : Flaschenwürfe und Platzstürmung: Fußballspiel in Nizza abgebrochen

Wurfgeschosse fliegen, es gibt Tumulte auf dem Spielfeld: Ein Abbruch beim Derby in Nizza ist das unrühmliche Ende des Spieltages in der französischen Liga.

Nizza | In Frankreich ist das Erstliga-Duell zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille am Sonntagabend nach Tumulten unterbrochen und später abgebrochen worden. Eine Viertelstunde vor Spielende stürmten Zuschauer auf das Spielfeld im Allianz Riviera-Stadion in Nizza und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Spielern beider Clubs, wie auf Fernsehbi...

