Nach Knie-OP : Leverkusen wieder monatelang ohne Baumgartlinger

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger verzichten.

Leverkusen | Der österreichische Nationalspieler wurde am Montag am linken Knie operiert. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit. Baumgartlinger war bereits im Januar am Kreuzband operiert worden und dürfte nun die komplette restliche Hinrunde verpassen. Bayer rechnet mit dem 33-Jährigen, der in dieser Saison bislang nur zu drei Kurzeinsätzen in der Bundeslig...

