Besondere Begegnung im Urlaub : Leverkusen-Torwart Hradecky flieht vor Braunbär – "Echt Vollgas gegeben"

Seine Sprintfähigkeiten hat nun Leverkusens Lukas Hradecky unfreiwillig während seines Urlaubs entdeckt.

von Kim Patrick von Harling und dpa

08. Juli 2019, 11:47 Uhr

Leverkusen | Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky hat bei sich neue Qualitäten als Sprinter entdeckt. Nicht auf dem Fußball-Platz, sondern in den slowakischen Wäldern nahe seiner Geburtsstadt Bratislava. "Ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass ich auch schnell laufen kann. In einem Wald nahe der Stadt habe ich plötzlich in etwa 100 Metern Entfernung einen Bären gesehen. Ich war allein, da habe ich drei, vier Minuten aber echt Vollgas gegeben", sagte der 29 Jahre alte finnische Nationalspieler mit slowakischer Herkunft der "Bild am Sonntag".

Offensichtlich flüchtete Hradecky mit Erfolg, denn der Keeper nahm das Training beim Bundesligisten Bayer Leverkusen am Montag unbeschadet wieder auf:

Leverkusen und Hradecky starten am 17. August mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Paderborn 07 in die Saison 2019/2020. In der zurückliegenden Saison belegte die Werkself den vierten Platz, sodass sie in der Champions League starten.