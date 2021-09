Champions League : Leipziger Krisenmodus: Der nette Mister Marsch wird grantig

Die Niederlage gegen Brügge war selbst für Leipzigs Trainer schwer zu verdauen. Erstmals zählte er seine Spieler öffentlich an und drohte mit personellen Konsequenzen.

Leipzig | Der Absturz von der Bundesliga-Gala zum Königsklassen-Fiasko binnen drei Tagen war selbst Jesse Marsch zu viel. Der maßlos optimistische Trainer von RB Leipzig hatte nach dem 1:2 (1:2) gegen den FC Brügge in der Champions League keine Erklärung dafür, wie seine Mannschaft so kurz nach dem 6:0 gegen Hertha BSC und trotz Führung so auseinanderfallen ...

