Champions League : Leipzig-Kapitän Gulacsi sieht Fans gegen Brügge als Faktor

Anderthalb Jahre nach dem letzten Heimspiel in der Champions League vor Fans misst RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi den Anhängern eine besondere Bedeutung zu.

Leipzig | „Diese Saison hat gezeigt, dass die Fans wieder eine große Rolle spielen. Man spürt die Energie im Stadion. In der Champions League ist das nochmal eine Stufe höher“, sagte der ungarische Nationaltorwart am Montag. Leipzig darf am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Brügge 23.500 Zuschauer in das Stadion lassen. Das bisher letzte Heimspiel in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.