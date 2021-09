Europa League : Kurios: Eintracht-Coach Glasner fehlt gegen Fenerbahce

Erst verspätete sich Oliver Glasner mit seinem Team mehrere Male - dann wurde er von der Europäischen Fußball-Union UEFA dafür gesperrt und muss nun pausieren.

Frankfurt am Main | Der Österreicher verpasst den Europa-League-Auftakt mit Eintracht Frankfurt aus einem kuriosen Grund: Weil der VfL Wolfsburg unter seiner Leitung in drei Europapokal-Spielen nach der Halbzeit zu spät auf den Rasen zurückkam, wurden Verein und Trainer sanktioniert. Für den Club gab es eine Geldstrafe, Glasner darf dazu am Donnerstag (21.00 Uhr/TV No...

