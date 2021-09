Bisheriger U21-Coach : Kuntz unterschreibt Vertrag als türkischer Nationaltrainer

Der bisherige deutsche U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz hat einen Vertrag für drei Jahre als neuer türkischer Fußball-Nationaltrainer unterschrieben.

Istanbul | Der 58-Jährige wurde in Istanbul als Nachfolger von Senol Günes vorgestellt und soll die Türkei zur WM 2022 in Katar führen. „Für mich ist es ein bisschen - oder nicht ein bisschen - wie nach Hause kommen“, sagte Kuntz am Montag in Istanbul. „Ich möchte der deutscheste Türke oder türkischste Deutsche werden.“ Der Deutsche Fußball-Bund hatte dem erf...

