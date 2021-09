U21-Trainer : Kuntz-Nachfolger Di Salvo: Anderer Humor, ähnliche Spielidee

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Nachfolge des in die Türkei abgewanderten U21-Trainers Stefan Kuntz schnell geregelt. Antonio Di Salvo will den Nachwuchs auf Erfolgskurs halten.

Frankfurt am Main | Die Beförderung vom Assistenten zum Chef der U21-Auswahl kam für Antonio Di Salvo nicht überraschend - nun will der Nachfolger von Erfolgstrainer Stefan Kuntz seine eigenen Spuren im deutschen Nachwuchsfußball hinterlassen. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal darüber gesprochen“, berichtete der 42-Jährige über seinen Aufstieg und verkünd...

