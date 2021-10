Real-Madrid-Teamkollegen : Kroos überrascht Alaba: „Anton, was ist mit dir passiert?“

Was macht Toni Kroos in der Sauna? David Alaba hat nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Real Madrid interessante Details über seinen Clubkollegen verraten.

Madrid | Er habe ihn im Dampfbad bei Bauchübungen mit dem Gymnastikball, bei Stabübungen und beim Hanteltraining erlebt. „Ich sage, Anton, was ist mit dir passiert in den letzten sieben Jahren?“, berichtete der österreichische Nationalmannschaftskapitän im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Toni Kroos und dessen Bruder Felix. Selbst auf dem Fahrrad habe Kroos in...

