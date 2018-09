Fifa-Wahl in London : Vier deutsche Fußballer für Weltauswahl nominiert

Vier deutsche Nationalspieler haben es auf die Kandidatenliste geschafft. Zwei davon verdienen ihr Geld in Spanien.

von Alexander Barklage und dpa

10. September 2018, 16:50 Uhr

Zürich | Die deutschen Fußball-Nationalspieler Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Mats Hummels und Joshua Kimmich (beide Bayern München) gehören zu den insgesamt 55 Kandidaten für die Weltauswahl 2018. Die Wahl wird vom Weltverband Fifa und der Spielergewerkschaft FIFPro organisiert und die Sieger am 24. September im Rahmen der Show "The Best FIFA Football Awards" in London bekanntgegeben.

Die Zusammensetzung der Auswahl wird von den Spielern auf Grundlage der Stimmen von fast 25 000 Profis aus 65 Ländern selbst entschieden. Bei der Abstimmung wählte jeder teilnehmende Spieler einen Torhüter, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Angreifer. Zehn Spieler aus der letztjährigen Weltauswahl sind erneut dabei, darunter die Superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar.



Der offizielle Tweet der FIFPro:





Dies sind die 55 ausgewählten Spieler (Herkunftsland/Klub)

Torhüter (5): Gianluigi Buffon (Italien/Paris Saint-Germain/Juventus Turin), Thibaut Courtois (Belgien/Real Madrid/FC Chelsea), David De Gea (Spanien/Manchester United), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid), Marc-André ter Stegen (Deutschland/FC Barcelona).

Verteidiger (20): Jordi Alba (Spanien/FC Barcelona), Daniel Carvajal (Spanien/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Italien/Juventus Turin), Dani Alves (Brasilien/Paris Saint-Germain), Diego Godin (Uruguay/Atlético Madrid), Mats Hummels (Deutschland/FC Bayern München), Joshua Kimmich (Deutschland/FC Bayern München), Dejan Lovren (Kroatien/FC Liverpool), Marcelo (Brasilien/Real Madrid), Yerry Mina (Kolumbien/FC Everton/FC Barcelona), Benjamin Pavard (Frankreich/VfB Stuttgart), Gerard Piqué (Spanien/FC Barcelona), Sergio Ramos (Spanien/Real Madrid), Thiago Silva (Brasilien/Paris Saint-Germain), Kieran Trippier (England/Tottenham Hotspur), Samuel Umtiti (Frankreich/FC Barcelona), Virgil van Dijk (Niederlande/FC Liverpool), Raphael Varane (Frankreich/Real Madrid), Sime Vrsaljko (Kroatien/Inter Mailand/Atlético Madrid), Kyle Walker (England/Manchester City).

Mittelfeldspieler (15): Sergio Busquets (Spanien/FC Barcelona), Casemiro (Brasilien/Real Madrid), Philippe Coutinho (Brasilien/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City), Eden Hazard (Belgien, FC Chelsea), Andres Iniesta (Spanien/Vissel Kobe/FC Barcelona), Isco (Spanien/Real Madrid), N'Golo Kanté (Frankreich/FC Chelsea), Toni Kroos (Deutschland/Real Madrid), Nemanja Matic (Serbien/Manchester United), Luka Modric (Kroatien/Real Madrid), Paul Pogba (Frankreich/Manchester United), Ivan Rakitic (Kroatien/FC Barcelona), David Silva (Spanien/Manchester City), Arturo Vidal (Chile/FC Barcelona/FC Bayern München).

Stürmer (15): Karim Benzema (Frankreich/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin/Real Madrid), Paulo Dybala (Argentinien/Juventus Turin), Antoine Griezmann (Frankreich/Atlético Madrid), Harry Kane (England/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern München), Romelu Lukaku (Belgien/Manchester United), Mario Mandzukic (Kroatien/Juventus Turin), Sadio Mané (Senegal/FC Liverpool), Kylian Mbappé (Frankreich/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona), Neymar (Brasilien/Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Ägypten/FC Liverpool), Luis Suárez (Uruguay/FC Barcelona).